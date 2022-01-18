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Происшествия18 января 2022 8:31

В Екатеринбурге вынесли приговор прорабу и машинисту крана из-за которых погиб рабочий

Суд назначил им 1,5 года лишения свободы условно
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Стропальщик упал вместе со строящегося дома с площадкой для поднятия грузов Фото: СК по Свердловской области

Стропальщик упал вместе со строящегося дома с площадкой для поднятия грузов Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор 35-летнему прорабу и 46-летнему машинисту крана из-за которых 11 сентября 2020 года погиб 21-летний стропальщик. Молодой человек скончался от тупой сочетанной травмы тела, осложнившейся кровопотерей. Они признаны виновными по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Они ненадлежащим образом исполнили возложенные на них обязанности на территории строительной площадки в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, чем грубо нарушили правила безопасности, - рассказали в СК по Свердловской области. - В ходе расследования уголовного дела следователем СКР выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

Подсудимые признали свою вину и частично возместили ущерб. Суд назначил им наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.