Светлана Учайкина пригрозила проверкой Центру современной драматургии

Светлана Учайкина пригрозила проверкой театру в комментариях под постом в Facebook Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сделала замечание Центру современной драматургии за несоблюдение масочного режима. Светлана Учайкина пригрозила проверкой театру в комментариях под постом в Facebook.

- А масочный режим соблюдать не пробовали? До первой инспекции Роспотребнадзора, - написала она.

Министра возмутило фото главного режиссера Центра Антона Бутакова, на котором полный зал зрителей, смотрящих спектакль, и ни на одном из них нет маски.

- С 25 декабря по 16 января у нас была 100% заполняемость зала. Мы привыкли, нам понравилось. Можно, пожалуйста, чтобы не кончалось такое, - подписал фото Антон Бутаков.

Отметим, что остальные комментаторы под постом, как осудили Светлану Учайкину за замечание театру, так и поддержали, а одна из подписчиц режиссера написала, что любит Центр, но не поедет туда, увидев фото зрителей без масок.