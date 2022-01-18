В Екатеринбурге хотят построить второй аэропорт

Кроме того, в документе говорится о развитии аэропорта «Кольцово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в перспективе хотя построить второй аэропорт. Об этом говорится в пояснительной записке актуальной редакции генплана до 2025 года.

- При стабильном росте пассажиропотока и грузопотока по авиасообщению предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации, - написано в документе.

Кроме того, в пояснительной записке говорится о развитии аэропорта «Кольцово». Там в ближайшее время хотят расширить терминал и обслуживающую инфраструктуру. В частности планируется реконструкция и строительство пассажирских терминалов, дополнительная модернизация аэровокзальной площади, строительство здания многоуровневой автостоянки, реконструкция системы обработки багажа.

Также мэрия хочет модернизировать VIP-терминал, построить пункт налива для воздушных суден, цех бортового питания, офисный центр, оборудовать гараж спецтехники и ангар для самолетов.

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