На стройке в Академическом погиб 24-летний гастарбайтер

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В Екатеринбурге скончался 24-летний гастарбайтер, который работал на стройке в Академическом. По данным «КП», 17 января парень упал в шахту лифта строящегося дома № 39 по улице Академика Парина. В состоянии комы его доставили в больницу № 23. Он скончался через 15 часов.

- У него был открытый перелом черепа, ушиб головного мозга, - пояснил осведомленный источник «КП»-Екатеринбург.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили факт инцидента. В ведомстве отметили, что мужчина работал каменщиком.

- По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение тр6ебований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщили в СУ СК.

Как уточнили в отделении по связям УМВД, сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 накануне, около 11:00

- Погибший, 24-летний уроженец одной из среднеазиатских республик, находился на территории России с целью работы, - отметили в полиции.