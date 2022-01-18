В Екатеринбурге скончался полковник милиции Василий Соломахин

Василий Соломахин прослужил в органах 31 год. Фото: предоставлено ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге 14 января в возрасте 94 лет скончался заслуженный ветеран органов внутренних дел полковник милиции Василий Соломахин.

В Свердловск Соломахин приехал из Воронежской области. В уральской столице в 1951 году Василий Тихонович окончил Свердловский юридический институт, после чего поступил на службу оперуполномоченным БХСС УООП.

Свой трудовой путь он начинал простым милиционером и дослужился до должности начальника отдела службы УВД Свердгорисполкома. Он проработал в органах внутренних дел 31 год. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам коллег, Василия Соломахина отличали принципиальность, порядочность и верность долгу.

Прощание с Василием Соломахиным пройдет 20 января в 13:40 в Храме Серафима Саровского по адресу: Екатеринбург, улица Ясная, 3.