Жители Екатеринбурга пожаловались на незаконную свалку снега

Неизвестные свозят снег во двор на самосвалах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Начдива Васильева обнаружили у себя под окнами незаконную свалку снега. Неизвестные свозят его во двор на самосвалах. Ситуацией заинтересовались в администрации города. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

- В благоустройстве и ДЭУ сказали, что это точно не самосвалы ДЭУ. Сейчас сложно определить, кто именно нарушители, - рассказали Администрации Верх-Исетского района. - Квартальные мониторят уже 4 дня ситуацию, но номера машин в дневной период не зафиксированы.

В администрации города также отметили, что в случае обнаружения нелегальных свалок снега необходимо обращаться в администрацию района, на котором она расположена. Там примут меры.