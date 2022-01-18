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Общество18 января 2022 6:55

Жители Екатеринбурга пожаловались на незаконную свалку снега

Неизвестные свозят его во двор на самосвалах
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Неизвестные свозят снег во двор на самосвалах

Неизвестные свозят снег во двор на самосвалах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Начдива Васильева обнаружили у себя под окнами незаконную свалку снега. Неизвестные свозят его во двор на самосвалах. Ситуацией заинтересовались в администрации города. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.

- В благоустройстве и ДЭУ сказали, что это точно не самосвалы ДЭУ. Сейчас сложно определить, кто именно нарушители, - рассказали Администрации Верх-Исетского района. - Квартальные мониторят уже 4 дня ситуацию, но номера машин в дневной период не зафиксированы.

В администрации города также отметили, что в случае обнаружения нелегальных свалок снега необходимо обращаться в администрацию района, на котором она расположена. Там примут меры.