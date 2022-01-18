Губернатор поручил усилить работу call-центров из-за «омикрона»

Губернатор подчеркнул, что call-центры должны быть готовы к максимальному количеству поступающих звонков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров из-за роста заболеваемости COVID-19 и случаев «омикрона». Об этом он заявил на встрече с ведущими экспертами сферы здравоохранения региона, с которыми он обсуждал усиление антиковидных мер.

- Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма — «омикрон», - приводит слова Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что call-центры должны быть готовы к максимальному количеству поступающих звонков. Заместитель главы региона Павел Креков отметил, что раньше call-центры могли принять около шести тысяч звонков одновременно. Сейчас власти хотят увеличить этот объем до 20 тысяч звонков.

- Кроме того, всем муниципальным образованиям даны поручения выделить административные телефоны для приема звонков пациентов с указанием номеров на сайтах. К тому же сейчас ведутся переговоры с тремя сотовыми операторами по созданию дополнительных call-центров, которые будут работать по номеру 122, –рассказал Креков.

Ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун в свою очередь заявила, что вуз готов направить для помощи в call-центры студентов второго курса.

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