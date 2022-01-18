В Екатеринбурге работодатели стали в два раза чаще требовать от кандидатов наличие QR-кода

2,4% горожан заявили в резюме о готовности сделать прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работодатели стали в два раза чаще указывать в вакансиях требования о наличии у соискателей QR-кодов. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

- На данный момент эта отметка размещена в 4,1% вакансий. В ноябре число объявлений, открытых только для вакцинированных от COVID-19, было всего 2,2%, - говорится в исследовании.

При этом доля екатеринбуржцев, которые указывают в резюме информацию о QR-коде, увеличилась на 2,8% до 18,9%. Еще 2,4% горожан заявили в резюме о готовности сделать прививку.

Чаще всего сведения о вакцинации указывают соискатели из Уфы, Волгограда, Самары и Москвы. Реже всего это делают кандидаты из Новосибирска и Челябинска.

Ранее стало известно о пяти самых высокооплачиваемых вакансиях в Екатеринбурге, на которых можно получать от 100 тысяч рублей в месяц. В топ вошли программист, главный инженер, ведущий программист, стоматолог-ортопед и прораб.

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