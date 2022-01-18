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Общество18 января 2022 5:45

Житель Екатеринбурга лишился элитного автомобиля из-за штрафов и долгов

Он задолжал около 350 тысяч рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился элитного автомобиля из-за неоплаченных штрафов, налоговых и кредитных платежей, а также других исполнительных производств. Всего он задолжал около 350 тысяч рублей.

- Должник действий, направленных на погашение задолженности не предпринимал. В связи с чем судебным приставом-исполнителем принято решение об обращении взыскания на имущество должника, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - Из регистрирующих органов стало известно, что в собственности мужчины зарегистрирован автомобиль Lexus LS 460. Транспортное средство с декабря 2021 года объявлено в исполнительский розыск.

Сотрудники ГИБДД, патрулирующие улицы Екатеринбурга, обнаружили автомобиль должника и сообщили об этом приставам. В итоге остановившуюся на территории местной овощебазы машину арестовали. Lexus эвакуировали на специализированную автостоянку. Должнику вручена повестка о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.