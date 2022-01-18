В школы Екатеринбурга продолжают рассылать письма о «минировании»

На минувшей неделе Екатеринбург накрыла "волна минирований" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Екатеринбурга продолжают поступать письма с информацией о «минировании». Так, 18 января 2022 года такие сообщения по электронной почте поступили как минимум в две школы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- В две школы сегодня поступили такие письма. Проверили проверку, учебный процесс продолжается, руководство проинструктировано. Совсем не реагировать нельзя, нужно адекватно реагировать, чтобы не мешать учебному процессу. Информация передается в компетентные органы, - говорит Екатерина Сибирцева.

Напомним, что массовая эвакуация в школах Екатеринбурга проводилась в первую учебную неделю третьей четверти. Тогда было эвакуировано 150 школ.

Прямой эфир с Екатериной Сибирцевой – по ссылке.