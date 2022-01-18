Из-за аварии стояли все маршруты троллейбуса Октябрьского депо и девять маршрутов трамваев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Россетях назвали причину остановки движения трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге утром, 18 января. Оказалось, что транспорт встал из-за повреждения кабельной линии на сетях «Гортранса», а не ЕЭСК, как сообщалось ранее.

- В 06:05 было зафиксировано нарушение электроснабжения в сетях ЕМУП «Гортранс» в результате повреждения кабельной линии 6 кВ, находящейся на балансе собственника. Это является первопричиной технологического нарушения, - рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».

Энергетики провели необходимые переключения. В 07:05 было подано напряжение по резервной кабельной линии. После этого переключения проводились сотрудниками ЕМУП «Гортранс» в распределительном пункте, от которого пролегает кабельная линия.

Напомним, из-за аварии стояли все маршруты троллейбуса Октябрьского депо и девять маршрутов трамваев.