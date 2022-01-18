В Екатеринбурге троллейбусы и трамваи встали из-за аварии на подстанции

График движения маршрутов вскоре будет восстановлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга утром, 18 января, не могли уехать на работу из-за отсутствия трамваев и троллейбусов. Все дело в том, что в 06:07 на подстанции № 13 Екатеринбургской электросетевой компании произошла авария, которая привела к отсутствию напряжения в контактной сети электрического общественного транспорта.

- Выпуск трамваев из Южного трамвайного депо во всех направлениях и организация движения трамваев по ул. 8 Марта на участке от улицы Куйбышева до улицы Шварца и троллейбусов по улице Белинского были невозможны, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Стояли все маршруты троллейбуса Октябрьского депо: 1, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20 и трамваи: 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 33.

Сейчас проблему уже устранили и напряжение в сети появилось. График движения маршрутов вскоре будет восстановлен.