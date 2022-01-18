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Происшествия18 января 2022 2:48

В Екатеринбурге пожар произошел в девятиэтажном доме

Пять человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 16 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 16 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 18 января, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Восстания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 5 человек, из них 1 ребенок.

- В 03:38 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в доме горит мусор в мусоропроводе на первом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра. Пожарные локализовали огонь за десять минут. В 03:54 открытое горение было ликвидировано. Еще через 17 минут спасатели завершили проливку мусоропровода.