Рейтинг составлялся по 39 показателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла десятку лидеров-регионов по благоустройству территорий. Об этом сообщает Департамент информационной политики области.

Рейтинг составлялся по 39 показателям: софинансирование из региональных бюджетов, проведение мероприятий на объектах и многое другое. В УрФО Свердловская область заняла первое место по эффективности и комплексности проделанной работы.

- Я ожидаю, что по итогам 2021 года место региона будет даже выше. В конце прошлого года министерство строительства и ЖКХ России совместно с ОНФ провело комплексную проверку, объехало все территории, которые благоустраивались, - рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

Он также напомнил, что, начиная с 2022 года, сельские территории, благодаря инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева, также смогу участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды».