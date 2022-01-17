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Общество17 января 2022 18:22

Минобразование Свердловской области требует от школ создать антитеррористические комиссии

Группа людей должна проверять территорию перед уроками
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Многие преподаватели возмущены новыми требованиями.

Многие преподаватели возмущены новыми требованиями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования и науки Свердловской области разослала в школы рекомендации по антитеррористической защищенности. Как сообщает ТГ-канал «Свет Екатеринбург», минобразование требует от школ создать специальную комиссию, которая за час до уроков будет осматривать территорию образовательного учреждения.

- При получении информации о готовящемся террористическом акте оценить реальность угрозы его совершения, - гласит один из пунктов рассылки.

Группа людей должна проверять территорию перед уроками. Фото: ТГ-канал "Свет Екатеринбург"

Группа людей должна проверять территорию перед уроками. Фото: ТГ-канал "Свет Екатеринбург"

По данным источника, многие преподаватели возмущены новыми требованиями, ссылаясь на то, что их не учили распознавать опасные объекты в институтах.

Напомним, что в Екатеринбурге после эвакуации учебных заведений и проверки из-за сообщений о минировании школьникам разрешили вернуться на уроки. Здания школ проверили специалисты правоохранительных органов.