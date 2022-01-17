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Общество17 января 2022 17:24

В Екатеринбурге 25-летняя девушка вынесла из магазина продуктов на несколько тысяч рублей

Инцидент произошел в торговой точке, которая расположена на дублере Сибирского тракта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда злоумышленницу отпустили под подписку

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда злоумышленницу отпустили под подписку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летняя местная жительница вынесла из продуктового магазина товаров на шесть тысяч рублей. Инцидент произошел в торговой точке, которая расположена на дублере Сибирского тракта, как оказалось, все случилось еще в декабре прошлого года, но поймать злоумышленницу удалось только на днях.

- Девушка, убедилась, что персонал торгового зала за ней не наблюдает, схватила с прилавка продукты и поспешила скрыться. Ранее она уже была судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда злоумышленницу отпустили под подписку, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в уральской столице патрульные задержали 28-летнего парня с крупной партией наркотиков. Подозрительного молодого человека заметили в районе Шарташского лесопарка. Полицейские решили проверить его документы, во время этой процедуры он занервничал, так как у него нашли фотографии с координатами «закладок».