Машина вплотную прижата к обочине. Фото: читатель "КП-Урал"

В центре Екатеринбурга, на улице Малышева,25, пассажирский автобус под номером 070 столкнулся с легковушкой. Как сообщает очевидец, инцидент произошел 17 января около 19:00.

На кадрах свидетеля аварии видно, что машина полностью прижата к обочине, пассажиров в автобусе нет.

Информация о пострадавших не поступала. Фото: читатель "КП-Урал"

В городском ГИБДД "КП-Екатеринбург" рассказали, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Екатеринбурге в воскресенье, 16 января около коттеджного поселка Зеленоборский-1 произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и трое детей - члены двух семей.

Также в Нижнем Тагиле конфликт таксиста и нетрезвого пассажира обернулся сценой из фильма с Арнольдом Шварценеггером. На улице Юности был замечен Hyundai Accent с мужчиной на капоте. Позже оба мужчины обратились в полицию с заявлениями. После таких катаний в ГИБДД зафиксировали повреждения автомобиля.