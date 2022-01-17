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Происшествия17 января 2022 16:47

Прокуратура проведет проверку после взрыва в котельной уральского поселка

Больше двух тысяч человек остались без тепла в своих домах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства случившегося

Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства случившегося

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Качканара заинтересовалась взрывом в котельной, из-за которого больше двух тысяч человек из поселка Валериановск остались без тепла в своих домах. С такой проблемой столкнулись жильцы девяти многоквартирных и 287 частных домов, также зданиях детского сада и школы.

- Запущен паровой котел и резервный насос для циркуляции горячего водоснабжения.Теплоснабжение жителям предоставляется со сниженными параметрами. В котельной проводятся ремонтные работы. Администрацией подготовлен пункт обогрева, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства случившегося, в том числе будут установлены причины произошедшей аварии. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, первые сообщения об инциденте пришли на пульт дежурного в 14:30 по местному времени.