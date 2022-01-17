В структуре заболеваемости 47% составляют дети до 17 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ, за последние пять дней в регионе зафиксировали 26.5 тысяч новых случаев, что почти на 33 процента больше, чем показатели предыдущей недели. К неблагополучным относятся ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Асбест, Пелым, Богданович.

- В структуре заболеваемости 47% составляют дети до 17 лет. В Екатеринбурге за 2-ю календарную неделю зарегистрировано 12472 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 42,7% и выше уровня прошлой недели на 28%, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области начнется выборочное тестирование детей на COVID-19, планируется, что методом ПЦР будут проверять не только воспитанников, но и сотрудников образовательных учреждений. В обследовании поучаствуют 10 учебных заведений: это школы, детсады и училища Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.