При выявлении «положительных» случаев носители будут «выведены» из детских коллективов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области начнется выборочное тестирование детей на COVID-19, планируется, что методом ПЦР будут проверять не только воспитанников, но и сотрудников образовательных учреждений. В обследовании поучаствуют 10 учебных заведений: это школы, детсады и училища Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

- Обследование направлено на изучение распространенности новой коронавирусной инфекции среди дошкольников, учащихся средних учебных заведений и сотрудников образовательных организаций с целью дальнейшего планирования профилактических мероприятий, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

При выявлении «положительных» случаев носители будут «выведены» из детских коллективов и взяты под медицинское наблюдение. Напомним, накануне у четырех человек в Свердловской области выявлен штамм «омикрон». Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там также отметили, что по данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «омикрона».