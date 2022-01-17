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Общество17 января 2022 16:16

В Свердловской области начнется выборочное тестирование детей на COVID-19

В обследовании поучаствуют 10 учебных заведений из четырех городов региона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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При выявлении «положительных» случаев носители будут «выведены» из детских коллективов

При выявлении «положительных» случаев носители будут «выведены» из детских коллективов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области начнется выборочное тестирование детей на COVID-19, планируется, что методом ПЦР будут проверять не только воспитанников, но и сотрудников образовательных учреждений. В обследовании поучаствуют 10 учебных заведений: это школы, детсады и училища Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

- Обследование направлено на изучение распространенности новой коронавирусной инфекции среди дошкольников, учащихся средних учебных заведений и сотрудников образовательных организаций с целью дальнейшего планирования профилактических мероприятий, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

При выявлении «положительных» случаев носители будут «выведены» из детских коллективов и взяты под медицинское наблюдение. Напомним, накануне у четырех человек в Свердловской области выявлен штамм «омикрон». Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там также отметили, что по данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «омикрона».