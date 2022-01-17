На эту песню сразу же был сделан клип. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог из Екатеринбурга Дмитрий Медведев записал рэп в поддержку людей с психическими расстройствами. На эту песню сразу же был сделан клип, который опубликовал психотерапевт клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на своей странице в Facebook.

- «На всех экранах мира! От создателей психического здоровья и счастья представляем», – написано на странице врача.

В основу музыкальной композиции легли такие психологические состояния, как тревожность, депрессия, чувство безысходности и нарушение сна. В песне поется, что все эти проблемы решит квалифицированный специалист.

- Здесь павших учат подниматься и снова жизнью наслаждаться, - исполняет психолог.

Напомним, что заключенные в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп и сняли клип ко Дню матери, который состоится каждое последнее воскресенье ноября. Клип получил название «Мама». В нем использовали кадры из съемок жизни заключенных. Запись и съемки проходили при поддержке воспитательного отдела ИК-12.