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Общество17 января 2022 16:15

Уральский психолог записал рэп в поддержку людей с психическими расстройствами

Мужчина также сделал клип
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На эту песню сразу же был сделан клип.

На эту песню сразу же был сделан клип.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог из Екатеринбурга Дмитрий Медведев записал рэп в поддержку людей с психическими расстройствами. На эту песню сразу же был сделан клип, который опубликовал психотерапевт клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на своей странице в Facebook.

- «На всех экранах мира! От создателей психического здоровья и счастья представляем», – написано на странице врача.

В основу музыкальной композиции легли такие психологические состояния, как тревожность, депрессия, чувство безысходности и нарушение сна. В песне поется, что все эти проблемы решит квалифицированный специалист.

- Здесь павших учат подниматься и снова жизнью наслаждаться, - исполняет психолог.

Напомним, что заключенные в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп и сняли клип ко Дню матери, который состоится каждое последнее воскресенье ноября. Клип получил название «Мама». В нем использовали кадры из съемок жизни заключенных. Запись и съемки проходили при поддержке воспитательного отдела ИК-12.