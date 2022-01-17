В честь дня рождения Свердловской области губернатор анонсировал конкурс

Глава региона поздравил уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с 88-летием с момента создания региона.

Глава области рассказал, что Средний Урал является уникальной территорией, где живут трудолюбивые и талантливые люди с особым характером.

- Мы запустим в этом году конкурс «Достояние Среднего Урала». Думаю, что он и поможет нам сформулировать, какая она — уральская идентичность. Кем мы сами себя считаем? Как выковывается уральский характер? Что для нас — символы Свердловской области? – рассуждает Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По его словам, конкурс будет запущен 1 февраля, заявки будут принимать до лета. Выдвинуть на конкурс можно достижения науки, спорта, техники, музыки, литературы, исторические события и географические объекты.

Голосование пройдет с 1 августа по 1 октября 2022 года, после статус «Достояние Среднего Урала» будет присваиваться каждый год в день рождения Свердловской области, то есть 17 января.