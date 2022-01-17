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Общество17 января 2022 14:35

В Нижнем Тагиле будут судить монтажника, из-за которого девятилетний мальчик погиб от удара током

Девятилетний мальчик схватился за оголенные провода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Установлено, что причиной смерти стало нарушения монтажа световой рекламы

Установлено, что причиной смерти стало нарушения монтажа световой рекламы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле будут судить 40-летнего монтажника, по вине которого погиб девятилетний ребенок, мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Известно, что в июле прошлого года местная жительница гуляла со своим сыном, который попросил у нее купить воды.

- Ребенок, сказав, что ему жарко, впоследствии вышел на улицу. Находясь на крыльце магазина-бара, при попытке взобраться на перила крыльца, он ухватился правой рукой за металлическую конструкцию антивандальной решетки кондиционера, не имеющей заземляющего устройства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого мальчик получил сильнейший удар током, от которого скончался. Установлено, что причиной смерти стало нарушения монтажа световой рекламы на фасаде дома. Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.