В Нижнем Тагиле будут судить монтажника, из-за которого девятилетний мальчик погиб от удара током

Установлено, что причиной смерти стало нарушения монтажа световой рекламы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле будут судить 40-летнего монтажника, по вине которого погиб девятилетний ребенок, мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Известно, что в июле прошлого года местная жительница гуляла со своим сыном, который попросил у нее купить воды.

- Ребенок, сказав, что ему жарко, впоследствии вышел на улицу. Находясь на крыльце магазина-бара, при попытке взобраться на перила крыльца, он ухватился правой рукой за металлическую конструкцию антивандальной решетки кондиционера, не имеющей заземляющего устройства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого мальчик получил сильнейший удар током, от которого скончался. Установлено, что причиной смерти стало нарушения монтажа световой рекламы на фасаде дома. Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.