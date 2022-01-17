В Екатеринбурге патрульные поймали парня с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге патрульные задержали 28-летнего парня с крупной партией наркотиков. Подозрительного молодого человека заметили в районе Шарташского лесопарка. Полицейские решили проверить его документы, во время этой процедуры он занервничал, так как у него нашли фотографии с координатами «закладок».

- В правом кармане куртки у него был обнаружен сверток, в котором находились расфасованные пакетики. Экспертизу показала, что содержимое упаковки является наркотиком - мефедроном общей массой порядка 70 граммов, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, молодой человек уже был судим за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», ему грозит до 20 лет лишения свободы.