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Общество17 января 2022 13:50

Ледовый городок и парк Маяковского посетили больше миллиона человек

В новогодние праздники загруженность учреждений в Екатеринбурге превысила 90%
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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ЦПКиО посетило около 400 тысяч человек

ЦПКиО посетило около 400 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый городок на площади 1905 года и парк Маяковского в новогодние праздники посетили больше миллиона человек. Об этом сообщил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

При этом ледовый городок с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года посетили около 800 тысяч человек. А с 1 по 17 января парк Маяковского с 17-метровой горкой и катком «Северное сияние» посетило около 400 тысяч человек. Марков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, посещаемость превзошла все ожидания.

- По подсчетам в праздничные дни загруженность учреждений составила более 90% от общей заполняемости. Люди соскучились по праздникам, по возможности массовой, совместной радости, - заключил Марков.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов продлил работу ледового городка до 30 января. Такое решение глава принял из-за высокой посещаемости площадки и снижения заболеваемости коронавирусом.