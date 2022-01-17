Поселок под Качканаром остался без тепла из-за взрыва в котельной

Инцидент произошел во время запуска запуске одного из котлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поселок Валериановск под Качканаром остался без отопления из-за мощного взрыва, который прогремел в местной котельной. Инцидент произошел во время запуска запуске одного из котлов. После этого на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Рабочие чудом не пострадали.

- Тревожный сигнал о случившемся в дежурную часть ОВД Качканара поступил в 14:27 из ЕДДС. ЧП произошло в семи километрах от города, на территории промзоны № 1, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, котельная обеспечивает теплом поселок, где проживает больше двух тысяч человек и находится восемь кирпичных домов и 719 частных.

- Сразу же после аварии был запущен резервный котел, подача тепла в дома не прекращалась, были снижены лишь температурные параметры, - заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.