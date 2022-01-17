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Происшествия17 января 2022 13:15

Пожарные Югры спасли имущество на 20 миллионов рублей

За неделю в регионе произошло 22 пожара
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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За неделю пожарные Югры выезжали по тревоге 22 раза

За неделю пожарные Югры выезжали по тревоге 22 раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю пожарные Ханты-Мансийского автономного округа спасли имущество в общей сумме в 20 миллионов рублей. Это дома, бани, гаражи и 8 автомобилей.

Так, 15 января в Ханты-Мансийске в половине двенадцатого дня поступило сообщение о возгорании автомобиля, на тушение которого выезжал пожарный расчет.

На следующий день в 20 часов загорелась дача в садовом товариществе «Крылья Сургута», через полчаса огонь локализовали силами трех пожарных расчетов.

Всего за неделю произошло 22 пожара, а год назад за аналогичный период пожаров случилось значительно больше – 56, тогда удалось спасти имущество на 93 миллиона рублей. Об этом информирует ugra-tv.ru.

Главной причиной пожаров в Югре спасатели называют нарушение требований пожарной безопасности при использовании бытовых приборов и электрооборудования.