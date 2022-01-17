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Происшествия17 января 2022 12:35

В Югре двух педагогов наказали за гибель ребенка на уроке

Мальчик утонул в бассейне
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд вынес приговор по делу о гибели школьника

Суд вынес приговор по делу о гибели школьника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ХМАО вступил в законную силу приговор по уголовному делу, которое расследование по факту гибели ребенка в бассейне Сургута.

Суд приговорил двух учителей физкультуры за причинение смерти по неосторожности к ограничению свободы из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Трагедия произошла 3 февраля 2021 года на занятии по плаванию в школьном бассейне, где преподаватели не обеспечили безопасность детей. Один из учеников заплыл на глубокое место и стал тонуть. Его вытащили и отправили в больницу, где он скончался.

Один из преподавателей получил наказание в виде ограничения свободы на два года, второму - на два года и два месяца.