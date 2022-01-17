Уральцы выберут название креативного кластера в Екатеринбурге на Вайнера, 16

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Уральцы выберут название для креативного кластера в Екатеринбурге, который откроется в двухэтажном особняке XIX века, который расположен по адресу Вайнера, 16. Каждый житель может поучаствовать в конкурсе до 28 января и отправить не более двух заявок.

- Это здание мы передаем создателям нового креативного кластера. Здесь должен появиться магазин с товарами местных ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры, писал на своей странице в социальных сетях губернатор Свердловской области.

Организаторы конкурса заявляют, что в состав жюри войдут представители областной и городской власти, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, журналисты, общественные деятели, урбанисты и предприниматели. Сейчас в доме на улице Вайнера, 16 идет ремонт, который, по планам, завершится в мае текущего года.