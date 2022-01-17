В Нижнем Тагиле подскочили цены на квартиры в новостройках

Жилье в Свердловской области продолжает дорожать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году цены на новое жилье в Нижнем Тагиле поднялись на 7,4%. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на исследование профильного портала «Мир квартир».

Сейчас стоимость квадратного метра в новых домах в Нижнем Тагиле составляет в среднем 51,1 тысячи рублей. Существенно больше выросли цены за год в новостройках Екатеринбурга, где стоимость «квадрата» подскочила на 16,3% до 104,6 тысячи рублей, а в Челябинске рост и вовсе составил 24,4%.

Отметим, что в период пандемии коронавируса в Свердловской области значительно увеличились объемы строительства жилья. Так, в 2021 году, по словам губернатора региона Евгения Куйвашева, на Среднем Урале возвели рекордные три миллиона квадратных метров жилья, из которых 1,5 миллиона «квадратов» приходятся на Екатеринбург.