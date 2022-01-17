«Бред»: опытный силовик объяснил, почему не верит в ограбление вдовы Градского

Марина Коташенко озадачила полицию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин не верит в версию об ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, которая обратилась в органы правопорядка с заявлением о хищении у нее 100 миллионов рублей.

По словам опытного силовика, которые он озвучил в беседе с изданием NEWS.ru, инцидент с Коташенко является «бредом» и «корявой постановкой».

Пашкина смутили несколько деталей в ограблении вдовы Александра Градского. Он задался вопросом: почему родные Коташенко после ее просьбы срочно покинуть дом, не обратились за помощью в полицию, и почему сама Марина не сразу обратилась с стражам порядка.

- Так не бывает. Она звонит домой, чтобы уехали. Ну, как это? Это бред и постановка, сделанная очень коряво, - заключает Михаил Пашкин.

В качестве возможного мотива инсценировки силовик называет нежелание Марины Коташенко делиться деньгами с другими наследниками ушедшего в ноябре 2021 года певца.

Кстати, у полиции тоже возникли вопросы по поводу инцидента с ограблением. Они не понимают, зачем нужно хранить дома такую большую сумму денег, и почему заявление об ограблении поступило к ним через семь часов после ЧП.