В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантин закрыли 12 классов

Учеников из классов, где вывили вспышку коронавируса и ОРВИ, отправили на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли 12 классов. Также, по данным на 17 января, один класс отправили домой из-за заболеваемости ОРВИ, рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - отметили там.

Учеников из классов, где вывили вспышку коронавируса и ОРВИ, отправили на дистанционное обучение. Также из-за ОРВИ на карантин закрыли четыре группы в детских садах.

По данным на 17 января, в Свердловской области за минувшие сутки выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 285 приходятся на Екатеринбург. Также за сутки от инфекции скончался 21 человек. Кроме того, на Урале зафиксировано четыре случая заражения новым штаммом «омикрон». Из них два заболевших – жители Березовского.