Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Полузащитник Олег Шатов присоединился к «Уралу» на сборах в Дубае. Фотографии с тренировок опубликовала пресс-служба екатеринбургского клуба.

- Сегодня утром Олег Шатов прилетел в ОАЭ и начал работу вместе с «Уралом», - сообщили в команде.

Ранее Шатов выступал за казанский «Рубин», но в конце 2021 года объявил о приостановлении карьеры.

Олег Шатов и Артем Фидлер. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

- Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение, - ранее рассказывал Шатов.

Напомним, что Олег Шатов является воспитанником мини-футбольного клуба «Синара». Позже он стал выступать за «Урал». В составе сборной России Шатов выступал на ЧМ-2014, также играл в «Зените» и «Анжи».