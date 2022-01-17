Уральский миллиардер приехал на освящение старинного храма

Храм восстанавливали несколько лет. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В селе Новоипатово под Сысертью митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил храм Архангела Михаила, построенный в 19 столетии.

В советские годы храм был сильно поврежден пожаром. Уникальный объект, возведенный без фундамента на скале, много лет использовали в качестве хранилища для зерновых культур и удобрений.

восстанавливать его стали несколько лет назад силами Фонда святой Екатерины. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На освящении храма в Сысертском районе присутствовали жители села, а также председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, которого митрополит похвалил за помощь в восстановлении церкви.