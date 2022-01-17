В Каменске-Уральском легковушка не пропустила пожарных с «мигалками» и въехала в них

В авариях никто не пострадал. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

В Каменске-Уральском утром 17 января на перекрестке улиц Суворова и Каменская почти одновременно произошло два ДТП. Видеозапись разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пожарная машина с «мигалками» спешит на вызов. Легковушка остановилась при зеленом сигнале светофора, чтобы пропустить спасателей. В этот момент машина, которая ехала сзади, не успела это сделать и въехала в легковушку. После этого с другой стороны автомобиль не заметил пожарных и врезался в них.

- Люди в результате ДТП не пострадали, обстоятельства выясняются, - ответили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Позже в Госавтоинспекции добавили, что, судя по всему, один из водителей не увидел, что машина перед ним останавливается не выдержал дистанцию. А второй водитель не предоставил преимущество в движении спецавтомобилю.

- Спецавтомобиль получил незначительные механические повреждения. ДТП зарегистрированы в ГИБДД, - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее, в 2019 году, В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева и Токарей пожарная машина с сигнальными огнями и звуковым оповещением попала в ДТП, проезжая на красный сигнал светофора. Спасателей не пропустили легковушки, двигающиеся с противоположной стороны. В общей сложности пострадали четыре машины.

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