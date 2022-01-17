В Екатеринбурге будут судить сиделку, которая избила 95-летнюю бабушку

Следы от побоев заметила другая сотрудница патронажной службы. Фото: E1.RU
В Екатеринбурге передали в суд дело 63-летней сиделки, которая избила 95-летнюю бабушку. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По данным следствия, в начале августа 2021 года обвиняемая работала сотрудницей частной патронажной службы и ухаживала за бабушкой на дому.
- У сиделки не сложились отношения с подопечной, поэтому обвиняемая стала проявлять по отношению к пожилой женщине агрессию, в том числе с применением физической силы, - говорится в сообщении Шульги.
Обвиняемая била свою подопечную тапком, хватала и таскала за волосы. Также она несколько раз ударила бабушку, которая лежала на полу, ногами. Побои на теле 95-летней женщины заметила другая сотрудница службы. Она вызвала скорую помощь, и бабушку госпитализировали.
В ходе расследования силовики осмотрели места происшествия, предметы и документы. Кроме того, следователи допросили около 20 свидетелей, обвиняемую и потерпевшую. Также проверили показания на месте.
По данным прокуратуры по Свердловской области, сиделку обвиняют по пункту «г» части 2 стать 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что 95-летняя бабушка, которую избила сиделка, скончалась. По предварительным данным, она умерла от заболеваний сердца.
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