В Свердловской области за сутки COVID-19 обнаружили у 537 человек

В Екатеринбурге могут вернуть систему QR-кодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки на 17 января 2022 года официально подтверждено 537 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 285 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения коронавирусом приходятся на жителей Новой Ляли, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Камышлова, Ирбита, Североуральска, ЗАТО Свободный, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 206 151, из которых 180 802 полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 739 человек.

Сейчас состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, 167 из них размещены в палатах реанимации, 132 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвержден 21 случай смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 766 человек.