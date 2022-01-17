Екатерина Сибирцева расскажет о лжеминированиях в школах Екатеринбурга и вакцинации подростков

Екатерина Сибирцева ответит на вопросы по самым актуальным темам Фото: Людмила ВАРАКИНА

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во вторник 18 января в 13 часов расскажет о том, как лжеминирования школ повлияли на работу системы городского образования, о том, как будет проходить вакцинации подростков, а также что ждет школы Екатеринбурга с приходом нового штамма коронавируса – омикрона.

Присоединяйтесь к беседе на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3fm.

Посмотреть трансляцию прямого эфира с Екатериной Сибирцевой, а также задать свой вопрос в комментариях можно будет на сайте "КП-Екатеринбург", а также в наших группах в соцсетях: ВКонтакте и Одноклассниках, а также на YouTube-канале радио "КП" в 9 часов утра 18 января.

Напомним, что на первой рабочей недели нового года в столице Среднего Урала прошла волна эвакуаций школ и университетов. Из-за этого занятия в 150 школах в один из дней оказались сорваны.

Также в выходные стало известно появлении в Свердловской области нового штамма коронавируса. Омикрон подтвержден у четырех человек, двое из них проживают в городе Березовский.