Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 12 зданий

Заявки и документы предприниматели должны принести на Ленина, 24а
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 коммерческих помещений. В аукционе участвуют объекты по адресам:
- Серафимы Дерябиной, 27,
- Блюхера, 67, корпус 1,
- Новгородцевой, 13а,
- Добролюбова, 6-8,
- Луначарского, 180,
- Заводская, 12,
- Ключевская, 12,
- Посадская, 35,
- Малышева, 84,
- Коммунистическая, 10,
- проспект Космонавтов, 75,
- Патриса Лумумбы, 38.
- Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, - отмечают в пресс-службе мэрии.
Представители малого и среднего бизнеса могут подать заявки и документы на право заключения договоров аренды до 3 февраля в кабинет 292 на Ленина, 24а. Сам аукцион состоится 10 февраля.
С подробностями аукциона можно ознакомиться на сайте администрации Екатеринбурга в разделе «Имущественные торги».