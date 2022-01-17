Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 12 зданий

Заявки и документы предприниматели должны принести на Ленина, 24а Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга выставил на торги 12 коммерческих помещений. В аукционе участвуют объекты по адресам:

- Серафимы Дерябиной, 27,

- Блюхера, 67, корпус 1,

- Новгородцевой, 13а,

- Добролюбова, 6-8,

- Луначарского, 180,

- Заводская, 12,

- Ключевская, 12,

- Посадская, 35,

- Малышева, 84,

- Коммунистическая, 10,

- проспект Космонавтов, 75,

- Патриса Лумумбы, 38.

- Аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Представители малого и среднего бизнеса могут подать заявки и документы на право заключения договоров аренды до 3 февраля в кабинет 292 на Ленина, 24а. Сам аукцион состоится 10 февраля.

С подробностями аукциона можно ознакомиться на сайте администрации Екатеринбурга в разделе «Имущественные торги».