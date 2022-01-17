Лейтенанта екатеринбургской полиции обвинили в краже казенных денег

2 декабря сотрудница УМВД вышла на пенсию по выслуге лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 50-летнеюю женщину подозревают в краже 70 тысяч рублей из казны городской полиции. Как стало известно «КП», специалиста отделения материально-технического обеспечения отдела тылового обеспечения уличили в хищении выданных под отчет денег.

Еще в июле прошлого года лейтенанту внутренней службы выдали 280 тысяч рублей на хозяйственные нужды. Но позже выяснилось, что на деле были потрачены лишь 210 тысяч.

- Лейтенант отдала в кассу бухгалтерии УМВД чеки на 280 989 рублей, но по факту была закупка лишь на 210 тысяч, - объяснил источник «КП»-Екатеринбург. – Служба безопасности главка провела проверку и передала материалы в Следственный комитет. 2 декабря женщина вышла на пенсию по выслуге лет.

Нам удалось связаться с подозреваемой. Бывшая сотрудница полиции решила воздержаться от комментариев до принятия процессуального решения. В пресс-службе свердловского главка полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.