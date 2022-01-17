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Общество17 января 2022 8:34

В администрации Екатеринбурга ответили, когда жители домов, попавших под «реновацию», получат новое жилье

Время для расселения будет определено после того, как в марте пройдут аукционы, определяющие девелоперов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Один из аварийных домов на Уралмаше, попавших в программу комплексного развития территории.

Один из аварийных домов на Уралмаше, попавших в программу комплексного развития территории.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе программы Комплексного развития территории (КРТ) на Уралмаше и Эльмаше будут снесены 42 ветхих дома. Их жильцов будут расселять девелоперы. Их определит аукцион, который пройдет в марте. В мэрии Екатеринбурга сегодня, 17 января, рассказали, как скоро после завершения аукциона жители ветхих домов получат новое жилье взамен старого.

- Мы будем настаивать на минимальном сроке расселения, - прокомментировал Григорий Сурганов, заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга. - В интересах жителей мы будем проектировать этапы таким образом, чтобы сначала были расселены аварийные дома, а затем наиболее ветхое жилье. Сроки будут закреплены договором КРТ.

В мэрии уточнили, что каждая территория, вошедшая в программу КРТ, будет иметь свои сроки расселения.