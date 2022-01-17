Первые аукционы по программе «реновации» в Екатеринбурге пройдут в марте

Дома, попавшие в программу комплексного развития территории, находятся в аварийном, либо близком к тому состоянии. Либо они просто очень старые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга рассказали, как проходит программа Комплексного развития территории, в ходе которой будут расселены и снесены 42 жилых дома на Уралмаше и Эльмаше. Пока в программу включены три территории. В декабре жители домов, расположенных на них, голосовали, решая, согласны они участвовать в программе КРТ, или нет.

- На территории в квадрате улиц Энтузиастов-Баумана-Шефской 100% жителей решили принять участие, - рассказал Григорий Сурганов, заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга. - По двум оставшимся до 21 января и до 3 февраля протоколы рассчитываем получить.

Также в мэрии рассказали, когда пройдут первые аукционы, на которых определятся девелоперы, которые и займутся освоением территории. Они и будут расселять ветхие дома.

- В марте 2022 года пройдут все голосования по трем площадкам, которые известны, - добавил Григорий Сурганов.