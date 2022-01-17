В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько территорий включат в программу «реновации» в 2022 году

Пока «реновация» затрагивает лишь около 40 домов, построенных на Уралмаше и Эльмаше в 40-50-х годах прошлого века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ходе программы комплексного развития территории (ее еще часто в народе называют «реновацией», - Прим. Ред.) планируют расселить и снести больше 40 старых жилых домов, построенных 1940-е и 50-е годы. Находятся они на Уралмаше и Эльмаше. Сегодня, 17 января, в мэрии рассказали, сколько еще территорий Екатеринбурга войдут в программу КРТ в этом году.

- Не менее пяти площадок в этом году планируем рассмотреть, - рассказал Григорий Сурганов, заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга. - Идет процедура отбора, уточняем характеристики жилых домов. Нужно взвесить критерии, понять степень износа. Прогноз позитивный. Но конкретные площадки будут понятны потом.

Находиться эти площадки будут в разных районах Екатеринбурга. В первом квартале 2022 году в мэрии планируют озвучить их адреса.