Жители уральских регионов помогли выбрать названия для 16 безымянных остановочных пунктов СвЖД

Фото из архива РЖД

Жители Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО и Пермского края, краеведы, любители путешествий и истории активно включились в процесс поиска подходящих названий. За два месяца они прислали в соцсетях более 200 вариантов. А 16 объектов магистрали благодаря их помощи с 2022 года обрели новые имена.

К примеру, железнодорожный разъезд 135 км перегона Алябьево – Пелым, расположенный в поселке Таежный Ханты-Мансийского автономного округа, переименован в разъезд Таежный. Блокпост 2218 км в районе города Ялуторовск Тюменской области получил название блокпост Имбиряй (в честь реки Имбиряй, протекающей поблизости). В Пермском крае остановочным пунктам (о.п.) 12 км, 13 км и 42 км участка Левшино – Няр официально присвоены «народные» названия Красная Слудка, Ельники и Родники соответственно. Кроме того, в Прикамье переименовано еще 11 остановочных пунктов, расположенных на участках Левшино – Няр и Няр – Соликамск. В основном, новые названия совпадают с находящимися поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, скальными комплексами, водоемами и т.п.).

Свердловская магистраль реализует проект по переименованию безымянных железнодорожных объектов с 2020 года. В ноябре прошлого года СвЖД предложила жителям уральских регионов поучаствовать в выборе новых названий. Полный перечень безымянных о.п. (более 150 объектов) разместили в сообществе «ПроЖД. Все самое интересное» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.

Названия, которые набирают наибольшее количество голосов, СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти железнодорожные объекты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим полустанкам. С новыми именами они станут ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделают карту магистрали более интересной и познавательной.