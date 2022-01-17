Уральцы теперь могут получить льготные лекарства по электронным рецептам

Электронный рецепт может выписать врач в единой информационной системе, которая объединяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области теперь можно получить в аптеке льготные лекарства по электронному рецепту. Пациенту нужно будет иметь при себе только СНИЛС и паспорт, сообщает департамент информационной политики региона.

- Более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных лекарств, обеспечены технически и имеют возможность отпускать лекарства по электронным рецептам, - заявил директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер.

Формат будет удобен для тех, кто регулярно получает препараты бесплатно или со скидкой в 50%. Электронный рецепт может выписать врач в единой информационной системе, которая объединяет медицинские организации, аптеки и данные пациентов. Каждый рецепт имеет свой номер и хранится в реестре системы здравоохранения.

При этом электронный вариант полностью заменяет бумажный рецепт. Он сразу же начинает отображаться в системе. При оформлении врач подписывает документ своей электронной подписью. Кроме того, в системе медик может проверить в базе, есть ли препарат в прикрепленных аптеках. Бумажные рецепты продолжат действовать наряду с электронными.

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