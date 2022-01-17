За три дня с улиц Екатеринбурга вывезли 39 тонн снега

Коммунальщики круглосуточно очищают город от снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики ежедневно очищают город от снега. Так, за три дня с улиц города вывезли 39 тысяч 693 тонны снега. В том числе, больше трех тысяч 16 января и больше девяти тысяч в ночь с 16 на 17 января.

- В ночь с 16 на 17 января, когда на расчистке городских объектов улично-дорожной сети коммунальщики использовали 338 единиц спецтехники. Дороги и тротуары чистили 115 рабочих, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано 68 тонн противогололедных материалов и 26 тонн фракционного песка.

В понедельник, 17 января, дорожники продолжат прометать основные магистрали и пешеходные зоны. В ручном режиме будет проходить очистка тротуаров, остановок и подходов к ним. Для уборки города районные службы благоустройства задействуют 217 единиц спецтехники и 392 рабочих.