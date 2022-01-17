13% екатеринбуржцев считают, что QR-коды необходимы в кафе и ресторанах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 55% жителей выступают против введения QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

При этом 27% горожан считают, что идентификаторы нужно ввести там, где проводят массовые мероприятия. В самолетах такие меры поддерживают 19%, а в поездах – 17%.

- 13% екатеринбуржцев считают, что QR-коды необходимы в организациях общественного питания, 12% – в учреждениях культуры, а 9% – в непродовольственных магазинах, - говорится в исследовании.

Еще 12% екатеринбуржцев затруднились ответить. В целом в России число жителей, выступающих против введения QR-кодов в общественных местах, выросло с 42% в ноябре до 52% в январе.

В основу исследования лег опрос, который проводился в 352 населенных пунктах России с 12 по 13 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что у четырех человек в Свердловской области выявили штамм «омикрон». До этого мутировавший вирус зафиксировали десятках регионов России.

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