В нашем регионе «омикрон» обнаружили у четырех человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском откроют лабораторию по выявлению омикрона. Он начнет работать ближе к марту. Об этом рассказал глава города Евгений Писцов.

- Для мониторинга за распространением омикрона на территории России разворачиваются 11 лабораторий Роспотребнадзора. Одна из них ближе к марту начинает работу в Березовском, - написал мэр в Instagram. - Справиться с наступающей пятой волной можно только общими усилиями путем вакцинации и ревакцинации, соблюдая меры индивидуальной защиты в местах скопления людей. Наиболее эффективна от нового штамма, по мнению специалистов, вакцина Спутник-V.

Напомним, 16 января, стало известно, что у четырех человек в Свердловской области выявлен штамм «омикрон». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Ранее в Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали, что материалы для определения вариантов вируса, в том числе «омикрона», отбирается у прибывших из-за рубежа, контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, заболевших повторно, привитых лиц, с нетипичным течением болезни, у детей и других случаях, - всего не менее, чем у 10% заболевших новой коронавирусной инфекцией.