Мужчина из Нижнего Тагила обиделся на сестру и застрелил ее

Мужчину в том числе обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 60-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей 53-летней сестры. По версии следствия, он застрелил ее из-за обиды. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

По данным следствия, днем 15 апреля 2021 года обвиняемый был дома на улице Коминтерна в Дзержинском районе. Мужчина был давно обижен на сестру из-за того, что когда-то она отказалась помогать ему ухаживать за пожилой больной матерью.

Житель Нижнего Тагила выстрелил в живот сестры из нестандартного семизарядного револьвера системы «Наган». Затем он пять раз ударил рукояткой оружия родственницу по лицу и голове. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, обвиняемый еще раз выстрелил ей в живот.

- В ходе осмотра квартиры, в которой проживал злоумышленниками, правоохранителями были изъяты нестандартный револьвер системы Наган», патроны к нему в количестве 32 штук, а также порох, - говорится в сообщении прокуратуры.

Оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество мужчина хранил у себя дома без лицензии. На него завели дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что пострадавшая работала крановщицей на местном предприятии и не привлекалась к уголовной ответственности. Обвиняемый также не был судим раньше.

Следственный комитет по Свердловской области сообщил, что расследование завершено. Следователи осмотрели места происшествия и предметы, допросил обвиняемого и ряд свидетелей. Также они провели судебно-медицинскую, баллистическую и другие экспертизы. Дело передали в суд.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка