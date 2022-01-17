По Екатеринбургу проехала военная техника

Военную технику заметили в нескольких районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Екатеринбургу в воскресенье, 16 января, проехала военная техника. Танки и зенитные установки заметили в нескольких районах города.

- В войсках округа проходит боевая подготовка, подразделения совершают марш, в том числе и железнодорожным транспортом, на полигоны военного округа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Центрального военного округа.

Также там объяснили, что на полигонах во время плановых тактических учений будут отрабатываться задачи в полевых условиях.

Напомним, 13 января, жители Екатеринбурга заметили поезда с военной техникой, которые, по их словам, не один раз за день проехали по Блюхеровскому мосту.